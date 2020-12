covid-19. MAZZEO: GIORNO STORICO, È LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL

Il presidente del Consiglio regionale: “Nelle lacrime di gioia dei sanitari ho visto la speranza, ma non abbassiamo la guardia. Ora vaccinare tutti i toscani entro il 2021”

FIRENZE. “Oggi (ieri per chi legge, ndr) è, finalmente, l’inizio della fine della pandemia, perché la Toscana, assieme all’Italia e a tutta l’Europa, vede la luce in fondo al tunnel”. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, commenta l’avvio delle vaccinazioni a margine del Vax Day che si è svolto all’ospedale di Cisanello dell’Azienda Universitaria Ospedaliera di Pisa, guidata dalla dottoressa Silvia Briani.

“La scienza ha fatto tanto, trovando in pochi mesi questo vaccino — spiega il presidente — Ora, come istituzioni, non possiamo sbagliare. Come Regione Toscana dobbiamo perciò porci l’obiettivo di vaccinare entro l’anno, il 2021, tutte le toscane e i toscani, abbiamo una organizzazione eccellente come abbiamo dimostrato anche in questa giornata davvero speciale”.

“Anche in questo caso —prosegue — vanno ringraziate tutte le persone che in questi mesi e in questi giorni si stanno impegnando, senza guardare gli orari di lavoro o le ferie natalizie, per ricostruire un tessuto di speranza nel domani per tutti noi: dai medici agli oss, dagli infermieri ai volontari, dalle forze dell’ordine ai farmacisti. Se abbiamo resistito in tutti questi mesi difficili, lo dobbiamo al loro lavoro instancabile in prima linea nella lotta contro la pandemia e la sua diffusione”.

“Oggi disponiamo di un’arma in più che, aggiunta al loro lavoro, — aggiunge Mazzeo — sarà determinante per vincere questa battaglia e ritornare a vivere normalmente. E questa speranza e gioia l’ho letta nei loro occhi e credo che tutti i toscani la possano vedere in questo giorno che non dobbiamo aver paura di definire storico.

Le loro lacrime di gioia sono il segno che ce la possiamo fare davvero”.

“Ora però serve continuare sulla strada della responsabilità e del buon senso — conclude il presidente,— coi nostri comportamenti dobbiamo aiutare il sistema sanitario a tenere sotto controllo e abbattere la diffusione del virus, così da rendere ancora più efficace la campagna di vaccinazioni”.

[consiglio regionale toscana]