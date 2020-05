covid-19 & minchiate di stato. AUSCHWITZ-BIRKENAU STANNO PER PRENDERE IL LARGO: MANCANO SOLO 60MILA KAPÒ AGLI ORDINI DELLA SCHIZOFRENIA CATTO-ACCOGLIENTE

SIATE GRANDI AMATORI OPPURE “BECCHI”

OBBEDIRETE A DEI LANZICHENECCHI!

IERI SERA, a chiusura giornata, un lettore attento mi ha chiesto: «Senti, piuttosto dimmi cosa pensi dell’ultima trovata degli assistenti civici».

Non ce l’ho fatta a rispondere perché era tardi e stavo chiudendo una giornata intensa per la sfibrante passerella di notizie/cazzata che circolano sullo sfondo di questa Italia assassinata da Mattarella e dalla politica di parte, da Palamara in giù.

Stamattina la prima nota che arriva è una segnalazione del dottor Giuseppe Fiore, diabetologo di Pescia, sacrificato dalle spie dell’Asl, che conosco bene perché di solito mi rinnova la patente. Leggo il suo facebook:

Buongiorno… manco per niente!

… ma cos’altro debbono ancora farci affinché il popolo accenni una reazione..?!

L’ultima è prendere 60mila individui senza arte né parte, dargli un “berretto” e mandarli a fare gli “sceriffi” contro i loro stessi concittadini affinché possano così sfogare le loro frustrazioni di falliti.

Esattamente come i Kapò. Non sarà giunto il momento di rialzare la testa…?!

Ecco cosa penso dei 60mila bauscia che entreranno in servizio per tenere il popolo al guinzaglio. Penso che questo s-governo di peones allo sbaraglio, sostenuto da un non-presidente che dovrebbe essere semplicemente deposto e rinviato a giudizio (ma a cui, invece, non accadrà nient’altro che guadagnarsi una pensione milionaria solo per aver sputato sulla Costituzione a danno del popolo); uno s-governo ispirato ai più sani principi di un nazismo rinato che oggi si chiama «progressismo alla Soros», creerà un suo esercito di SS, non però su base scientifica, ma «alla napoletana». Preso qua e là, insomma: come viene viene.

Se fossi in Boccia, onestamente sarei più propenso a pensare alle «cianche lunghe» della Nunzia De Girolamo, che alle seghe sul controllo delle spiagge.

E lo farei per due motivi: primo perché penso che dovrebbe essere più piacevole; secondo perché più italiani muoiono di Covid-19, più immigrati la Lamorgese potrà far venire sul dissacrato suolo di una nazione che è, di fatto, il cesso della stazione di periferia dell’Europa.

Ora che la Bellanova ha ottenuto l’indulgenza plenaria per 600mila clandestini che – ormai lo sappiamo perché è nelle chat di Palamara – dovrebbero essere tutti incarcerati per invasione, «ma bisogna abbattere Salvini perché così vuole il Pd nostro padrone», non ci sarebbe da meravigliarsi se quei 60mila reclutandi fossero tutti neri e incazzati-neri con gli italiani cattivi che vanno al mare e fanno il bagno senza fissare la prenotazione.

E intanto Livorno risponde così



Il muro di Berlino fu fatto cadere non perché il comunismo era finito, ma perché i comunisti, ricilàtisi dopo essersi fatti ricucire l’imene rotto al fine di ri-vendersi da intatti come le vergini coraniche, potessero continuare a rubare a man bassa dalle tasche di chi i quattrini ce li ha: in questo caso gli italiani risparmiatori di ben 1600 miliardi di € di depositi bancari. Una bella fetta da pappare per tirarlo in culo al popolo, no?

Fra tutti – e fino all’elezione del nuovo non-presidente comunista della tirannide italiana – vadano allegramente a fare in culo.

Lo possiamo dire, se poteva farlo Grillo allegramente e liberamente? Cirinnà compresa: a cui piacciono le donne (come del resto a me e non poco), ma anche i figli: non ha, però, abbastanza cervello per capire che per farli ci vogliono anche quei «rotti-in-culo dei maschi sessisti», a cui si spremono i coglioni per inseminare (secondo l’Illiminata parlamentare) degli uteri in affitto come niente fosse.

Grande dignità prestare la passera per una donna: una vera conquista del femminismo!

A casa mia, di maschilista e felice sessista, questo si chiama sperimentalismo di Mengele con fini razzisti ed eugenetici alla Bill Gates.

Io me ne frego, cari lettori. Ho già il biglietto di sola andata, figuratevi cosa mi fa una condanna più o una meno di una commissione di disciplina di giornalisti «palamariani» che si sono mitemente appecorati dinanzi al Pd…

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Viva la Costituzione e l’art. 21 in cui mi riconosco uomo e cronista

La libertà di pensiero non ha prezzo, ma la natura (o dio, a scelta) hanno dato ad alcuni cervello, ad altri merda.

Tra poco, se il popolo non prende l’iniziativa e rovescia la tirannide in atto, cattolici e politicamente corretti istituiranno la spia di strada, di palazzo e di famiglia.

Così in ogni casa ci sarà un bel figlio di puttana che andrà a raccontare al partito dei santi quante scorregge fa il babbo ogni sera mentre dormicchia in poltrona davanti alla Tv impestata da programmi stile Fabio Fazio o Lilli Gruber con l’applauso di Marco Travaglio.

E voi, cittadini, chi volete? Gesù o Barabba?

METAFORE

COME DARE DI STUPIDO AL POPOLO ITALIANO