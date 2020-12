covid-19. NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE TOSCANA SUL PASSAGGIO IN ZONA ARANCIONE

Ecco cosa si potrà fare da domani 6 dicembre 2020

FIRENZE. Il presidente della Regione Eugenio Giani nel pomeriggio di oggi ha firmato una nuova ordinanza che regolamenta gli spostamenti e le attività in vigore da domani.

Ecco i dettagli:

✅ Sono consentiti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione:

In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica, anche per accedere ai ristoranti con asporto;

In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri)

Per andare a trovare, anche in comuni di aree differenti, i figli presso l’altro genitore;

Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;

Per raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà per manutenzione e riparazione necessarie e urgenti in tutta la Regione;

Per attività di raccolti tartufi e funghi a titolo professionale;