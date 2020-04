covid-19 & nuovo ordine piddìno. LA REGIONE «AUTONOMA» DELLA TOSCANA SI STACCA DA ROMA E FA QUEL CHE VUOLE «PER IL BENE DELLE POPOLAZIONI AMMINISTRATE»

Nell’Asl Toscana Centro, il gran ciambellano Paolo Morello Marchese, uomo della cacce al tesoro ha affidato alla Synlab srl il compito di eseguire analisi Covid-19 per la modica cifra di appena 7 milioni e 100mila €.

In Toscana si ragiona così, come se i milioni fossero chicchi di riso delle vecchie lire: tanto sono dei toscani e non escono dalle tasche del Pd, di Morello Marchese, dell’ufficio stampa diretto da Daniela Ponticelli o da altro.

Leggete questo articolo scaricate la delibera del sor Marchese . Non sono ciàccole da donnicciòle: sono riflessioni da persone che hanno un cervello pensante e che non si limitano solo a bere.

In termini espliciti:

pigliamo per il culo questi dementi di toscani.

Ora andate a leggere cosa scrive Andrea Balli in un suo articolo dal titolo coronavirus. in salita i casi positivi sia a pistoia che a prato: 46 contagiati , dove aggiunge che «I dati riferiti alle ore 18 di oggi (ieri 4 aprile – n.d.r.) risultano difformi da quelli della Regione delle ore 12». Che roba è? Che significa? Questo non può far pensare che una ed una cosa sola – si dice in matematica – che la Regione Toscana, regno di un Granduca usurpatore della volontà dei toscani, dà indicazioni di un certo tipo piuttosto che d’altro.

Ogni direttiva emanata in Regione o a Roma è univocamente impostata sull’ordine di: «addormentare le coscienze».

