covid-19 & preavvisi. L’ANGELO DEL SIGNORE ANNUNCIÒ A MARIA: E A MAZZIERI CHI LO AVREBBE FATTO L’ANNUNCIO PER LA SEDE PD?

ENTRA, O PISTOIESE PURO:

QUI DAL COVID SEI AL SICURO.

I DECRETI SON “TAGLIATI”

NON PER L’ASL, MA PEI PRIVATI!

Angelus Domini nuntiavit Mariæ.

Et concepit de Spiritu Sancto…

E al Pd di Bonelle

chi dètte la buona notizia

della… gravidanza

in arrivo?

PISTOIA. Il Pd provinciale pistoiese sembra soffrire le conseguenze di una gestione dell’emergenza, da parte della Regione, quanto meno… pasticciata.

Ci hanno colpito le dichiarazioni rese dell’ex assessore Lucia Guidi che ha lasciato il Pd sbattendo la porta, con una dichiarazione davvero eloquente quanto dignitosa: «…mi sono trovata di fronte a un modo di affrontare la politica a mio parere inadeguato, teso più a rispondere alle polemiche sui social che ad affrontare in modo corretto i temi e le questioni che di volta in volta, si presentano».

È vero che la Guidi è indignata per il “caso Giurlani” (circa 800mila euro di soldi pubblici indebitamente sottratti dal demokrat Oreste), ma se la prende con il Pd regionale, che torna a dargli “pacche sulle spalle”, anziché prenderne le distanze: un caso di scuola quello della Guidi. Ma sarà da crederci?



Nnon ci sorprende molto la dichiarazione della ex-politica pesciatina, risultando – la Guidi – la cartina di tornasole sulla realpolitik piddìna.

Ci vengono in mente i problemi causati delle direttive del Rossi da Bientina: una serie di decreti, farciti da incongruenze, anche inapplicabili o confusi, come le determinazioni dei dirigenti di settore Ing. Giovanna Bianco, finita a concludere che la legge nazionale sulla “sicurezza luoghi lavoro” è derogabile per l’emergenza Covid. Ma si sa che i comunisti fanno le leggi elastiche, da tirare come «la pelle dei coglioni» (dicono i contadini che li votano).



Insomma, i malpancisti sembrano crescere e anche nell’Asl Toscana Centro. Si fanno sempre più vigili e critici, come dimostrano le denunce della Cgil su villa Ankuri e l’arrivo di una missiva che, seppur anonima, ci impegna a porre alcune domande all’ufficio comunicazioni di Asl, ovvero alla signora Daniela Ponticelli.

Il circolo di Bonelle, ovvero la sede provinciale del Pd, sarebbe stato fatto oggetto di una verifica della procedura di contrasto al Covid-19 e questo da una decina di giorni, non appena entrato in vigore il decreto regionale.

Qualcuno della segreteria ha però avvertito i conati di vomito quando ha saputo che Luciano Mazzieri avrebbe ricevuto un avviso del sopralluogo da parte dello Spill, opportunamente pre-annunciato: sembra infatti che i vivaisti di Bonelle, siano demokrats, ma non fessi e che si siano rotti i cabbasìsi di certe asimmetrie. Non tornerebbe loro l’idea di uguaglianza che prevede che «il partito è santo, il privato cittadino no (anche se è Pd)».



Dunque vorremmo sapere:

1) È vero che il dirigente Selmi avrebbe direttamente svolto il controllo, ricevuto di persona da Pierluigi Galligani e Luciano Mazzieri?

2) In caso affermativo, perché è andato direttamente lui, un dirigente, a controllare? Non è insolita tanta attenzione? E lui non sarebbe meglio che si occupasse dell’ingresso Asl di via Matteotti, ancora sguarnito di mezzi di controllo e strumenti di sanificazione? Perché il Covid è percioloso o serve solo alla politica per terrorizzare il popolo demente?



3) L’ispezione al Pd sarebbe stato fatta a “porte chiuse” il 7 o l’8 di maggio: come si sarebbe concluso? C’è un verbale del sopralluogo? Lo possiamo consultare liberamente o è tutto secretato nella più rigida e ferrea ottica dei democratici di Wuhan?

4) È vero che l’Ing. Massimo Selmi è in ottime relazioni con Luciano Mazzieri, suo collega, in quanto dipendente dell’Usl Toscana Centro?

5) Non sussistono chiari conflitti di interesse tali da dover scosigliare il Selmi dall’eseguire un controllo tanto sfacciatamente amichevole?

La missiva, porta altre notizie interessanti, disponibili tra le righe, sulle quali torneremo successivamente, ma prima aspettiamo le risposte ufficiali da parte della signora Ponticelli e una copia del verbale del sopralluogo.



Risparmiateci, per favore, la perdita di tempo di dover smuovere anche l’antimafia per sapere una cosa che in teoria (ma solo in teoria) dovrebbe essere di pubblico interesse!

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]