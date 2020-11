covid 19. QUARRATA IN LUTTO, È SCOMPARSO UMBERTO INNOCENTI, IL “MAESTRO”

Una decina di giorni fa aveva festeggiato il 50esimo di matrimonio. Il ricordo della figlia Erika. Il cordoglio del sindaco Mazzanti

QUARRATA. [a.b.] Una decina di giorni fa, circondato dall’affetto dei familiari aveva festeggiato a casa il cinquantesimo anniversario rinnovando la promessa d’amore con la moglie Luciana. Ieri all’ospedale San Jacopo a causa del Covid 19 è morto a 81 anni Umberto Innocenti.

A darne notizia è stato il sindaco Marco Mazzanti: “Un nostro concittadino, risultato da alcuni giorni positivo al Covid, ci ha lasciato. Aveva 81 anni e risiedeva nella zona di Lucciano. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze, a anche a nome di tutta la nostra comunità”.

“Come potete sapere – ha scritto la figlia Erika – mio padre era “ l’amico di tutti” aiutava chiunque avesse bisogno di aiuto, era un maestro ( così si voleva far chiamare ).

Questo Virus maledetto lo ha portato via da noi da un minuto all’altro! Vorrei ringraziare tutti voi per esserci vicini in un momento così difficile, e il nostro Maestro che ci guarda da lassù, per ringraziarvi, vi stata’ sicuramente suonando qualcosa con la sua adorata Fisarmonica!”.

“Essere ricordati è un bel gesto, specialmente in un momento del genere – continua Erika – Morire per Covid è una cosa terribile, indescrivibile sia per il defunto stesso che per la famiglia…Ringrazio da parte mia e della mia famiglia tutte le persone che in questo momento lo ricordano! “.

“Il mio pensiero – ha scritto il sindaco Mazzanti – va anche a tutte quelle persone (149 oggi, a Quarrata) che sono in isolamento domiciliare perché positive al Covid e a tutti i nostri concittadini attualmente ricoverati per Covid, ai quali va il mio più grande augurio che tutto possa presto risolversi”.

“A tutti i miei concittadini – conclude il sindaco – rivolgo l’invito alla prudenza e a rispettare scrupolosamente le basilari regole di prevenzione del contagio (mascherina, metro di distanza e sanificazione delle mani), e le norme stabilite a livello nazionale dai recenti DPCM”.