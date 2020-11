covid-19. QUATTRO NUOVI CASI NEL COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

A livello regionale, la Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi con circa 1.304 per 100.000 abitanti

MONTAGNA PISTOIESE. Sono 1.017 positivi i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, registrati il 2 di novembre.

Nelle ultime 24 ore risultano 20 decessi in provincia di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli.

I casi positivi nella provincia di Pistoia ammontano a 171, di cui 4 si sono registrati nel Comune di San Marcello Piteglio.

A livello regionale, la Toscana si trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.304 per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.175 x100.000, dato di ieri).

Le province con il tasso più alto sono: Prato con 1.546 casi x100.000 abitanti, Massa Carrara con 1.542, Pisa con 1.464, la più bassa Grosseto con 674.

30.336 persone sono in isolamento a casa.