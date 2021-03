covid-19. RIAPERTA AGENDA PER LE VACCINAZIONI ASTRAZENECA

Saranno somministrate dal 15 al 21 marzo

FIRENZE. Riaprono stasera,13 marzo, le agende per le vaccinazioni Covid con Astrazeneca, grazie ad un nuova fornitura appena arrivata. Sono ventimila le dosi a disposizione, che saranno somministrate dal 15 al 21 marzo.

Saranno utilizzate per proseguire nella campagna di vaccinazione riservata agli anziani nati tra il 1941 e il 1944 e per completare le vaccinazioni del personale docente e non docente di scuole ed università e delle forze dell’ordine.

Ci si può prenotare collegandosi al portale www.prenotavaccino.sanita.toscana.it

[fortini — toscana notizie]