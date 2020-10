covid 19. RITA E FLORIO, ALTRE DUE VITTIME A CASALGUIDI

Una notizia dolorosa in una giornata che segna in provincia di Pistoia una impennata di casi positivi

SERRAVALLE. [a.b.] “Oggi il Covid ci ha colpito duramente. A Casalguidi dobbiamo registrare purtroppo due vittime. Facciamo attenzione, mi raccomando, non facciamo più vincere il virus!!! Vi chiedo una preghiera per queste persone e per i loro familiari”.

Con queste parole il vicesindaco Federico Gorbi ha comunicato la scomparsa di altri due concittadini a causa del Coronavirus; Rita Cenci aveva 91 anni ed era residente in via Morelli mentre Florio Magnanelli, che abitava in via Costituzione il 2 giugno scorso aveva compiuto 89 anni.

Una notizia dolorosa per il comune di Serravalle che oggi, in base all’ultimo bollettino diramato dalla Asl Toscana Centro registra altri 13 casi positivi in una giornata dove i casi complessivi individuati in provincia di Pistoia si attestano a 264 con una notevole impennata della curva del contagio rispetto al precedente bollettino di ieri quando i contagiati in provincia di Pistoia si attestavano a 188.