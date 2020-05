covid-19 & serravalle. IL CORONA ACCORCIA IL CONSIGLIO: E IN 40 MINUTI È TUTTO FATTO

PIÙ VELOCE DELLA LUCE

MA QUALCOSA, INVER, SI SDRUCE…

ABITUATO com’ero a collegi dei docenti di 5 ore e mezzo, con una preside, carissima alla Cgil e ai compagni – la signora Rita Flamma –, che a volte aggiornava pure le sedute, quando arrivai al Pacini, da Paolo Baldassarri, e scoprii che le medesime cose fatte da una comunista duravano oltre le 5 ore, e fatte da un democristiano si esaurivano in 50 minuti, mi sembrò – seguendo la metafora del Covid-19 – che fosse finita la quarantena o l’apnea ideologica e che si potesse ritirare fuori il capo dall’asfissia di regime che si respirava al glorioso Forteguerri, una tecnica di paletti e di fili spinati che pretendeva di regolare perfino i tempi di una pisciata di alunni e professori.

Devo però dire che, dopo aver visto questo consiglio comunale di Serravalle della lunghezza di neppure 40 minuti, l’amico Piero Lunardi è stato più bravo del professor Baldassarri.

Fine della premessa perché ho appena terminato di gustare uno dei ciucciotti che mi aveva fatto recapitare il mio amico VladiVirus Bechelli, il chiccaio. Entro quindi in tema.

L’argomento è il divertimento connaturato alle vicende stesse della comunità casalvallina. Bisognerebbe che fosse ancora vivo il buon Giovanni Verga per fargli scrivere un nuovo romanzo verista di tipo corale, come I Malavoglia, con un titolo, magari, ancor più realistico, tipo La fabbrica del cloruro a gratis.

La notizia? È la nascita del gruppo di FdI (tre consiglieri: Matteo Giovannoni, anche capogruppo; Patrizia La Pietra e Stefano Agostini), scorporatosi da Uniti per Serravalle guidato da Francesco Bugiani, a cui sono andati i ringraziamenti per il lavoro svolto e con l’aggiunta, anche, di un marchio di fabbrica a bollinatura certificata: “non lo facciamo per dissidi con i colleghi della lista civica, ma per puri motivi politici” hanno dichiarato i tre Fratelli d’Italia. Giovannoni-La Pietra-Agostini, una volta iscritti al partito, non potevano non costituirsi in forma autonoma e, dunque, scalato il colle di Castruccio, hanno piantato la bandierina sulla punta.

Cicerone diceva «excusatio non petita, accusatio manifesta» ovvero: spiegare i motivi senza che siano stati richiesti, è un dichiarare le proprie colpe. Quindi è vero il titolo del Giornale di Pistoia che parla di strappo – anche se, più che di uno strappo, si dovrebbe parlare di un semplice “sdrucio”, cosa più modesta, al cavallo dei pantaloni.

Perché solo “sdrucio”? Perché – perdinci – nasce un gruppo, scappa fuori un capogruppo (Matteo Giovannoni) e, mentre ci aspetteremmo almeno 3 minuti 3 di consiglio comunale in più con una dichiarazione di programma del nuovo uomo di punta, il Giovannoni – per restare in una metafora, che lo caratterizza bene in quanto agente di polizia penitenziaria – evade il suo primo dovere (quello di presentarsi e presentare i colleghi) e se la svigna zitto e muto come un pesce della Brana, la gora che scorre dinanzi al portone di Santa Caterina.

Si farà sentire in futuro? Speriamo, anche per ascoltare il suono della sua voce. Ieri sera, forse, doveva festeggiare ed è scappato per brindare alla sua nuova carica…

Mi fermo per onorare il 1° maggio e non calcare troppo il piede. Ma sui problemi casalvallini bisognerà tornare (impietosamente) per menar mazzate in ogni direzione.

Perché nessuno – né maggioranza né opposizione – può cavarsela a buon mercato o con una pacca e una bevuta. Diverse cose non tornano, ma anche i compagni hanno ben poco da sfregarsi le manine sanificate con l’Amuchina!

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Diritto di cronaca, critica, satira etc.

La terapia di gruppo è una forma di psicoterapia in cui l’intervento clinico viene effettuato in un setting gruppale.

Il setting gruppale fornisce un ambiente sicuro e di supporto affinché i membri possano estendere il loro repertorio di comportamenti interpersonali e migliorare le loro abilità sociali. [Wikipedia]

Tutto chiaro, vero?