covid-19. SONO TREDICI I NUOVI CASI REGISTRATI SULLA MONTAGNA PISTOIESE

Sono 265 (20 in meno rispetto al picco di ieri) i nuovi casi positivi registrati in Provincia di Pistoia nelle ultime 24 h: Uno ad Abetone Cutigliano, dieci a San Marcello Piteglio e due a Marliana

MONTAGNA. Sono 265 (20 in meno rispetto al picco di ieri) i nuovi casi positivi registrati in Provincia di Pistoia nelle ultime 24 h.

Trentasei i decessi in Toscana di cui 1 nella Provincia di Pistoia. 19 uomini sono e 17 donne, età media 83 anni e mezzo.

Sulla Montagna Pistoiese si sono registrati 13 casi positivi:

Abetone Cutigliano 1

San Marcello Piteglio 10

Marliana 2

Nessun contagio a Sambuca Pistoiese.

Gli attualmente positivi nella Regione Toscana sono oggi 53.851, +2,9% rispetto a ieri. Sale il numero dei ricoverati in ospedale nei reparti Covid (2.061, 53 in più rispetto a ieri, più 2,6 per cento), di cui 284 in terapia intensiva (dieci in più, più 3,6 per cento).

L’età media dei 2.061 casi odierni è di 47 anni: il 13 per cento ha meno ha meno di 20 anni, il 22 per cento tra 20 e 39, il 35 per cento tra 40 e 59, il 21 per cento tra 60 e 79, il 9 per cento 80 o più.

Con gli ultimi esami salgono a 1 milione e 347.451 i tamponi eseguiti in Toscana dall’inizio dell’emergenza sanitaria a febbraio: 15.527 tamponi in più rispetto al precedente bollettino, di cui il 15,7 per cento è risultato positivo, 864 i test rapidi. I nuovi casi sono il 3,1 per cento rispetto al totale del giorno precedente.