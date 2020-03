covid-19. STUPIDIOZIA DI REGIME. DIAMO AGLI OPERATORI SANITARI CADUTI NELLA LOTTA AL VIRUS IL NOBEL PER LA PACE: MA QUALE, QUELLA ETERNA?

DIO CREÒ DAVVERO L’UOMO

A SU@ IMMAGINE E SOMIGLIANZA?



SE DIO ha fatto il mondo e ha creato anche l’uomo a sua immagine e somiglianza, deve essere un dio della «stupidiozia radical chic», viste anche le simpatie smaccate che tutta la chiesa di Famiglia Cristiana manifesta nei suoi confronti.

Più razionalmente preferisco credere non «quia absurdum», come diceva San Tommaso, ma che questo tipo di credere sia l’assurdo per antonomasia: o non potrebbero esistere tanti stupidioti da fare proposte tanto anomale.

Le persone vanno amate da vive e ricordate, non premiate, da morte. Sei milioni di ebrei non sono bastati a fare entrare nel cervello a certi «creati a immagine e somiglianza di dio», che non va distrutto ciò che può andar bene, ammazzando la sanità e poi costringendo chi ci lavora a fare servizio senza discutere con maschere e difese di semplice carta igienica, che serve ad altro. Che il nazismo è finito.

Come fanno ad essere figli di dio e creati a sua immagine e somiglianza quei “divini prodotti” che operano per far dare il Nobel per la pace a Arafat e Obama, che hanno seminato più morti della peste nera?

No. Io non firmo la petizione della pidiozia: non sono buono, ma vorrei essere – come dicono gli ebrei – un «giusto fra le nazioni».

Firmerò, invece, subito e volentieri quella per dare la ghigliottina a chi ha scientemente rovinato il popolo italiano in nome di Napolitano, Monti, Mattarella e il Pd, tutti collaborazionisti dell’Heil Merkel e del Mes caro a Gualtieri!

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Libera critica, libero pensiero, libera satira

Voglio morire dove e come sono nato e non ad Auschwitz!