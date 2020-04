covid-19 & terrorismo democratico. BERGOGLIO, NAPOLITANO, MATTARELLA E CONTE: AL PRIMO PENSERÀ DIO, MA GLI ALTRI NON DOVREMMO MANDARLI SOTTO PROCESSO PER ATTENTATI PLURIMI ALLA COSTITUZIONE?

nel frattempo mi è toccato:

a) lavorare in una pubblica amministrazione e in una scuola marcia di ideologie falso-democratiche colorate di rosso, e terra incontrastata di maestrine della Cgil falso-cattoliche e pipione smesse

b) scontrarmi con una magistratura (i giudici che io stimo senza riserve ci sono, ma si contano sulle dita di una mano – e forse un giorno, se ce la fo, prima di morire, ne farò volentieri i nomi) che non ha voglia di leggere; che ascolta gli avvocati e ci va a giocare a tennis insieme e a cena e ad altro (come il pallone di marca Napoli); che non conosce la lingua italiana, ma che, per pilotare una causa, diventa un Tullio De Mauro, con diploma, però, di linguista preso alle serali del liceo di Fantasyland

c) ascoltare lezioni di morale da somari a 6, più che a 4 zampe, su come non si possa scrivere cazzo, ma caxxo, culo, ma cxlo, sega, ma sexa e stroxxxte simili da ciuccia-stecchi di ghiacciolo

d) ascoltare preti illuminati che predicano l’antisalvinismo invece di parlare di Vangelo, di rispettare qualsiasi l’uomo e accettare tutti, specie i peccatori, secondo l’insegnamento di Cristo

e) ritrovarmi con due papi: uno buono fuori corso legale, e uno di tolla, in corso legale come quella «cagata pazzesca» (Fantozzi) dell’€ moneta privata; uno teologo e uno guerrigliero, con scatti isterici dovuto a sospetto bipolarismo umorale

f) lavorare con sedicenti colleghi giornalisti che sanno fare solo una cosa: stampare con firma propria perfino i pensieri diabetici che si trovano nei foglietti dei Baci Perugina; pronti a passare come vere, tutte le bufale/fake che Pd e sinistra integrale e/o raffinata trasmettono dalle stanze delle menzogne universali

g) soccombere, senza poter fare la minima mossa, all’esercito dei manager teste-di-cazzo che prendono stipendi con cui potrebbero essere sfamati interi comuni montani come Abetone-Cutigliano (se penso a Moretti, ex-sindacalista…)



h) essere trattato dalla sanità (non dai medici: o almeno non da tutti, ma spesso da chi è più comunista, sì) come un povero pezzo-di-merda che deve ringraziare il cielo di passare da mani zozze di tessera Pd e arrivate lì solo per quel motivo

i) dover credere ai miracoli in ogni loro forma: dall’apparizione della Madonna di Medjugorje, alle prediche di Luigi Egidio Bardelli, che ci insegna le regole per vivere e sopravvivere.

E lui lo sa bene come fare, dato che per tutta la vita è vissuto a spese nostre «idrovorando» i quattrini della Regione Toscana con il favore di vescovi, sindaci, politici, e con la copertura dei magistrati che, quando fu preso a riscuotere prestazioni sanitare anche per gente morta e sepolta da anni (epoca di Giampaolo Pagliai, Psi, Distretto socio-sanitario di Pistoia), lo fecero passare indenne dalle maglie della giustizia e amen

l) essere costretto a guardare inerte la PiDiozia del «volgo profano» (Orazio) che s’è ingollato violazioni continue e ripetute ai dettati costituzionali grazie a Napolitano, a Mattarella e ai loro 6 governi del caxxo (così va bene, beghine del politically correct?) che sono: un crimine contro l’umanità se fatti da Pinochet; una «opportunità» se congegnate dai compagni con il Rolex al polso

m) accettare qualsiasi ricatto in nome di un «bene comune» che, più che bene, è un pène indirizzato contro il cuxo del popolo

eccetera…