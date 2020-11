covid-19. TROPPI ACCESSI AL SAN JACOPO, FINO A DOMATTINA RESTA CHIUSO IL PRONTO SOCCORSO

In totale i posti letto di area Covid sono ora 100 oltre a 22 posti letto di terapia intensiva

PISTOIA. A seguito del progressivo aumento degli accessi di pazienti affetti da patologia Covid19 è stata disposta la chiusura del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Pistoia da stasera alle ore 18 fino a domani alle ore 9.

Il provvedimento si è reso necessario per garantire ai pazienti il ricovero.

Da giorni, infatti, si assiste ad una media di circa una trentina di accessi quotidiani al PS di pazienti con diagnosi di polmonite da Covid19.

I pazienti dalle ore 18 di stasera fino a domani alle ore 9 saranno direttamente inviati al Dea dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi.

Intanto, sempre all’ospedale San Jacopo con il progressivo aumento dei ricoveri da oggi sono stati attivati altri 12 posti letto (ottenuti dalla riconversione del setting chirurgico) di degenza ordinaria e sempre destinati ai pazienti affetti da Covid19.

In totale i posti letto di Area Covid ora sono 100 oltre ai 22 posti letto di terapia intensiva.

Il Pronto Soccorso rimane aperto per tutte le persone affette da patologie non Covid19 quali traumi ,coliche etc