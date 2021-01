covid-19. VACCINO AL VIA ALLA FONDAZIONE TURATI DI GAVINANA

Un momento importante per ospiti e operatori

GAVINANA. Nei Centri socio-sanitari della Fondazione Filippo Turati Onlus è iniziata nei primi giorni dell’anno la somministrazione del vaccino anti Covid-19, sotto la regia e le disposizioni delle autorità competenti. Per tutte le strutture si tratta di un momento importante, capace di infondere fiducia e speranza dopo un anno segnato dalle difficoltà della pandemia. Attualmente nelle sedi della Fondazione non si registrano casi conclamati di Coronavirus.

A Gavinana l’avvio delle vaccinazioni era stato annunciato alla fine di dicembre come “Una bella notizia che riempie il cuore di gioia”. Nella struttura tra il 5 e il 7 gennaio sono stati vaccinati gli ospiti delle due Rsa “Gli Alberi” e “I Fiori” e quelli della Rsd “I Prati”. Alcune dosi risultate in più, inoltre, non sono andate sprecate perché altrettanti operatori presenti si sono fatti avanti per ricevere a loro volta il vaccino.

[fonte fondazione turati]