covid. A 57 ANNI SCOMPARE ADRIANO MICHELOZZI

Dipendente dell’Asl Toscana Centro era ricoverato da giorni all’Ospedale Careggi di Firenze

PISTOIA. Era affetto da gravi patologie ma è morto con il Covid all’ospedale Careggi di Firenze dove era ricoverato da giorni.

Il prossimo 3 marzo avrebbe compiuto 58 anni Adriano Michelozzi. Aveva lavorato come dipendente amministrativo della Asl Toscana Centro.

L’uomo, molto conosciuto a Pistoia, dove aveva frequentato tra l’altro il liceo classico Forteguerri, lascia la sorella Alessandra e un figlio di 11 anni.

Michelozzi era il fratello della stimata ginecologa Cristina scomparsa a 51 anni nel 2011.

È stato impegnato anche in politica come candidato in Pistoia Spirito Libero