covid. A 75 ANNI SCOMPARE PAOLA ULIVI

Ex professoressa di lettere era una attiva volontaria dell’associazione Amici della San Giorgio

PISTOIA. Dopo una lunga lotta contro il virus è scomparsa a 75 anni Paola Ulivi. Professoressa di lettere in pensione (aveva insegnato all’istituto Fermi di Pontedera) era conosciuta per il suo impegno all’interno dell’associazione Amici della biblioteca San Giorgio. A ricordare la professoressa Ulivi anche diversi ex colleghi e studenti.

“Di certo — si legge in un commento di Luciana Rocchi su Facebook — nemmeno la voglia di vivere aiuta contro il Covid, perchè Paola la sprizzava da tutti i pori!”. “Era una donna con davvero tanta voglia di conoscere e vivere” aggiunge Floridiana D’Angelo sul gruppo Ex del Fermi – Pontedera.

“Buon viaggio Paola. Ci mancheranno il tuo sorriso e la tua voglia di vivere. Sei stata una grande Amica! Non dimenticheremo mai la tua forza, la tua positività, la tua generosità e il tuo impegno.

Un grande abbraccio alla famiglia” così la ricorda l’associazione Amici della San Giorgio a cui Paola Ulivi era molto legata.