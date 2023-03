covid. A BOTTEGONE LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “INVISIBILI

Sabato 18 marzo alle 15,30 alla Capannina

PISTOIA. [a.b.] Domani sabato 18 Marzo alla Capannina di Bottegone alle ore 15,30 sarà proiettato il documento Invisibili con la partecipazione di persone che hanno avuto effetti avversi e di medici che fin dall’inizio hanno sostenuto che c’erano cure per il covid, (e furono sospesi per questo) rispetto alle imposizioni più politiche che scientifiche del governo.

Il programma completo nella locandina.

“Strani tempi, si parla giustamente dell’ingiustizia di qualsiasi discriminazione. Assistiamo — scrive Leonardo Maraviglia — ad un paradosso positivo, le persone discriminate durante la pandemia (perchè si sono rifiutate di farsi fare la puntura magica ) sono le uniche che ascoltano e si danno da fare per cercare giustizia per chi ha creduto nelle istituzioni che gli dicevano di vaccinarsi per salvaguardare se stessi e gli altri, ed hanno avuto effetti avversi”.

Ora nessuno li ascolta, sinistra e destra non fa differenza. www.comitatoascoltami.it/ Sono invisibili per lo Stato.

Il documentario (di Paolo Cassina) è del 2022 ed è prodotto da Playmastermovie

“Le testimonianze delle persone che hanno subito gli effetti avversi del vaccino covid19 e dei medici e professionisti che alla vigilia di una possibile introduzione di una quarta dose obbligatoria per tutti, lanciano un messaggio chiaro: non si può forzare in nessun modo l’essere umano all’inoculazione o all’assunzione di sostanze potenzialmente dannose e talvolta letali”. Per vedere il documentario questo è il link: Invisibili – Documentario sulle reazioni avverse da vaccino covid (rumble.com)