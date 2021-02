covid. ANCORA IN FORTE CRESCITA I CASI POSITIVI IN TOSCANA (E A PISTOIA). UN NUOVO DECESSO A QUARRATA

Nelle ultime 24 ore 956 nuovi casi di cui 152 in provincia di Pistoia

PISTOIA. [a.b.] Ancora in forte crescita i casi positivi in Toscana. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati in Toscana sono stati 956 su 21.027 test di cui 12.902 tamponi molecolari e 8.125 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,55% (8,5% sulle prime diagnosi). Dati non positivi quelli anticipati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo i 773 registrati ieri.

Dei 956 nuovi casi 152 si sono registrati in provincia di Pistoia che resta la provincia con il più alto numero di contagi in rapporto agli abitanti. Di questi 64 si sono registrati in Valdinievole.

Eccoli nel dettaglio:

18 Montecatini Terme; 13 Monsummano terme; 7 Pescia; 5 Buggiano; 5 Massa e Cozzile; 5 Pieve a Nievole; 4 Lamporecchio; 3 Ponte Buggianese; 2 Uzzano; 1 Chiesina Uzzanese; 1 Larciano.

“Oggi – scrive il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – nel mio solito aggiornamento sulla situazione sanitaria locale, devo purtroppo comunicarvi un nuovo decesso. Si tratta di un nostro concittadino di 75 anni, residente nella frazione di Casini, positivo al Covid. Faccio le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, anche a nome dell’intera Amministrazione”.