covid. ANNULLATO IL CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA DEL DUOMO

Il concerto degli Extraliscio sarà recuperato nella seconda metà di giugno 2022

PISTOIA. A causa del progressivo peggioramento dello scenario pandemico nazionale, l’associazione teatrale pistoiese ha comunicato che il concerto degli Extraliscio, previsto in Piazza Duomo a Pistoia venerdì 31 dicembre 2021, è stato annullato così come le ulteriori iniziative che erano in programma, nella stessa serata, di contorno al suddetto concerto.

Il Concerto sarà programmato nuovamente nella seconda metà di giugno 2022.