covid. CAMPER VACCINALE ARRIVA A QUARRATA

Dopo il tour lungo le coste toscane, la postazione mobile lunedì 6 settembre fa tappa al Settembre Quarratino

QUARRATA. Lunedì 6 settembre il camper vaccinale arriva a Quarrata. Dopo il tour durato tutto il mese di agosto nei principali luoghi turistici delle coste toscane, la postazione mobile della Regione Toscana fa tappa al Settembre Quarratino, in una delle serate per le quali è previsto il maggior afflusso di persone.

Lunedì 6 settembre dalle ore 19 alle ore 23 il camper allestito per la somministrazione dei vaccini sarà in piazza Risorgimento per offrire, a chi lo vorrà, la prima dose del vaccino Moderna.

In questo modo l’Amministrazione comunale e l’Azienda sanitaria locale vogliono intercettare tutte quelle persone che, o indecise o con maggiori problemi di spostamento fuori da Quarrata, non sono ancora vaccinate.

Non sarà infatti necessaria alcuna prenotazione: basterà presentarsi alla postazione mobile e aspettare il proprio turno.

“Nei giorni scorsi – spiega il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – ho chiesto alla Regione, tramite il consigliere regionale di zona Marco Niccolai, se era possibile avere a Quarrata il camper vaccinale per una serata del Settembre Quarratino.

Visto il successo che ha avuto sulla costa, infatti, ho chiesto che venisse prevista una tappa anche nella nostra città, durante una delle serate con maggiore affluenza del Settembre Quarratino. Come noto, Quarrata aveva anche messo a disposizione dell’Asl alcuni locali di proprietà comunale ed anche di proprietà della Banca Alta Toscana per l’allestimento di un hub vaccinale stabile.

Per motivi legati alla disponibilità sia di personale che di dosi vaccinali non è stato possibile allestirlo, sono pertanto ancor più lieto di poter accogliere, per la prima volta nella nostra provincia, la postazione mobile per una delle serate centrali del principale festival cittadino. A tal proposito ringrazio l’Asl e la Regione Toscana per aver accolto questa mia richiesta”.

Le vaccinazioni saranno effettuate da medici dell’Asl Toscana Centro, ed in particolare dal dottore Daniele Mannelli e dalla dottoressa Silvia Mantero, e sarà presente anche altro personale sanitario e di supporto.

Saranno effettuate nella massima sicurezza grazie al camper progettato appositamente per la somministrazione dei vaccini anti-covid19.

[comune di quarrata]