covid. CHIUSA FINO AL 2 NOVEMBRE LA SCUOLA DELL’INFANZIA CONTINI BONACCOSSI DI SEANO

Emanato il provvedimento dopo un caso positivo fra il personale scolastico

CARMIGNANO. [a.b.] Da domani e fino al 2 novembre, la scuola dell’infanzia Contini Bonaccossi di Seano resterà chiusa in via preventiva. Lo ha disposto l’Asl Toscana Centro con un provvedimento emanato oggi, in sinergia con l’istituto scolastico ed il comune di Carmignano, dopo che è stato rilevato un caso di Covid fra il personale scolastico.

“Siamo ad ora in attesa – scrive il sindaco Edoardo Prestanti – anche del risultato del tampone di altri membri del personale scolastico. Torneranno invece a scuola venerdì 30 ottobre gli alunni della sezione (ad ora isolata per la positività di un alunno) della scuola dell’infanzia Ida Baccini di Santa Cristina a Mezzana.

Il ritardo nella risposta dei tamponi sta creando alcune difficoltà, ma l’obiettivo dell’amministrazione e del dirigente scolastico è sempre lo stesso: mantenere aperte le scuole”.

“La situazione in cui ci troviamo – continua – non è semplice, ma i nostri bambini e ragazzi meritano che alla loro istruzione venga sempre data priorità. Per questo continueremo a fare sempre il massimo per garantire che le lezioni si svolgano in presenza, mantenendo allo stesso tempo il più attento controllo sulla situazione sanitaria dei singoli plessi”.