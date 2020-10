covid. È DI LAMPORECCHIO L’OTTANTOTTESIMA VITTIMA DI COVID IN PROVINCIA DI PISTOIA

Il sindaco: “Ancora una brutta giornata per il nostro comune”

LAMPORECCHIO. [a,b.] L’ottantottesima vittima di Covid in provincia di Pistoia, registrata oggi, era residente nel comune di Lamporecchio. Lo ha comunicato il sindaco Torrigiani in un post su facebook. “Brutta giornata oggi per Lamporecchio! Sono vicino a tutte le famiglie coinvolte. Il percorso da fare è solo all’inizio, non facciamo mancare il nostro impegno”.

“Purtroppo – ha aggiunto – oggi dobbiamo registrare anche la perdita di un’altra nostra concittadina. Le mie sentite condoglianze alla sua famiglia”. Nelle ultime 24 ore nel comune di Lamporecchio sono stati riscontrati nove nuovi casi di persone positive al Covid 19. “Otto persone – ha scritto il sindaco – si trovano presso le loro abitazioni in isolamento domiciliare, 4 sono componenti degli stessi nuclei familiari e 1 è un componente di un nucleo familiare già interessato da casi precedenti. La nona persona – ha concluso – si trova ricoverata presso una struttura ospedaliera specializzata. Le indagini epidemiologiche sono state regolarmente svolte. Il mio personale augurio di una pronta guarigione a tutti”.