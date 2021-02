covid. È L’ORA DELLA RESPONSABILITÀ, IL VACCINO È LA SALVEZZA MA CI VORRÀ ANCORA TEMPO PER AVERE UNA COPERTURA SODDISFACENTE

Di fronte all’aumento di contagi “Serve prendere piena consapevolezza della necessità di tenere comportamenti ancora più responsabili”. L’appello di Simona Querci (Pd)

PISTOIA. Il responsabile Sanità e Sociale del partito Democratico di Pistoia Simona Querci interviene oggi sulla attuale emergenza sanitaria e lancia un appello:

La situazione è molto preoccupante in Toscana e nel pistoiese. Parole d’ordine: consapevolezza, responsabilità, controllo, tracciamento, vaccinazione.

I dati dell’Agenzia regionale di sanità pubblicati negli ultimi giorni ci mettono di fronte a una situazione preoccupante in tutta la Toscana (l’Indice RT è passato in una settimana da 1,10 a 1,20) e in special modo nei nostri territori, sia del pistoiese che della Valdinievole. In queste condizioni, nessuna sottovalutazione è concessa.

Un tale aumento dei contagi deve farci prendere piena consapevolezza della necessità di tenere comportamenti ancora più responsabili. È indispensabile l’apporto di tutti, senza delegare sempre ad “altri”.

Si richiede uno sforzo ancora maggiore nell’intensificare i controlli e nel potenziare i percorsi di tracciamento. I nostri ospedali stanno di nuovo subendo una pressione preoccupante, che mette a repentaglio un’efficace risposta alle esigenze, nonostante l’ininterrotto impegno del personale sanitario.

È probabile che si rendano necessarie nuove restrizioni e ciò non deve essere accolto come una “punizione”, bensì come una protezione. Abbiamo il diritto e il dovere di metterci in sicurezza. Non si deve rincorrere il colore meno deciso, ma la forma di protezione più efficace, anche se questo comporta sacrifici enormi per tanti e sotto più punti di vista.

La ricerca ha cercato di battere il tempo e ci ha messo a disposizione l’antidoto. Il vaccino è la nostra speranza, la garanzia che potremo tornare alle nostre vite, ma c’è ancora bisogno di tempo.

La task force messa in campo per la vaccinazione è imponente ed è importante che si concentrino tutte le energie e le risorse possibili in questa operazione. Stiamo vedendo un impegno notevole da parte delle strutture sociosanitarie e dalle associazioni di volontariato — che ringraziamo ancora una volta. Dalla prossima settimana inizieranno anche i vaccini per gli over 80, somministrati dai medici di famiglia, anch’essi in prima linea.

I punti di vaccinazione sul nostro territorio sono ben organizzati e presidiati anche dalle associazioni di volontariato. Personalmente ho avuto modo di sperimentare l’efficienza del punto della Cattedrale a Pistoia, dove il personale sanitario e i volontari accolgono con professionalità e gentilezza.

Il vaccino è la salvezza, ma ci vorrà ancora molto tempo per avere una copertura soddisfacente. E intanto il virus corre e noi dobbiamo metterci in sicurezza il più possibile e salvaguardare anche la funzionalità delle nostre strutture ospedaliere.

Invitiamo, dunque, tutti ad atteggiamenti ancora più responsabili e a mettere la tutela della salute nostra e dei nostri cari al primo posto.

E che gli organi competenti provvedano a intensificare controlli e azioni di prevenzione e contenimento.

Simona Querci – Responsabile Sanità e Sociale

Partito Democratico Pistoia