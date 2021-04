covid. È MORTO A 63 ANNI IL PROFESSOR ROBERTO NANIA

Lutto all’istituto “Fedi Fermi” di Pistoia dove insegnava da tempo

PISTOIA. Un grave lutto per la scuola pistoiese. E’ morto il professor Roberto Nania, Ingegnere in Elettronica, professore presso l’IPSIA Pacinotti e l’ITI Fedi, adesso l’ITT Fedi-Fermi. Nania, 63 anni compiuti nel gennaio scorso, originario di Poggio a Caiano ma residente da tempo a Pistoia da circa un mese stava combattendo la sua battaglia contro il Covid.

A ricordarne la figura esemplare di professore è l’istituto “Fedi Fermi” di Pistoia che ha voluto ricordarlo sul sito web dell’istituto.

“Roberto Nania, Ingegnere in Elettronica, dopo una breve esperienza in primarie aziende del territorio, come Professore ha dedicato tutta la sua vita alla scuola, presso i due grandi istituti tecnico professionali della città: l’allora IPSIA Pacinotti e ITI Fedi, adesso ITT Fedi-Fermi.

Nella sua azione didattica, lavorava per il successo formativo di tutti: stimava e rispettava gli studenti e gli studenti lo ricambiavano con altrettanta stima e grande affetto; per molti è stato una guida nei momenti difficili della crescita. Credeva nel lavoro di gruppo, nel fare squadra, nell’inclusione dei soggetti più deboli. Era riuscito ad attivare presso l’Istituto i corsi serali (adesso Percorsi di Istruzione di secondo livello per adulti) e a dare loro un grande sviluppo, divenendone il sicuro punto di riferimento.

Roberto, uomo di grande cultura, amava la Letteratura, il Cinema, la Fotografia, i grandi Viaggi, l’Arte, la Musica, la Bellezza in tutte le sue manifestazioni. Viveva con grande passione tutti questi interessi, passione che riusciva a trasmettere anche agli altri.

Ha abbellito e arricchito gli spazi comuni della sede dell’Istituto con testimonianze fotografiche, commentate da pensieri di filosofi e scrittori, provenienti da tante diverse culture, dai paesi che aveva visitato. Il suo passo veloce, il suo sorriso e buonumore, la sua empatia risuoneranno per sempre nelle nostre aule e nei nostri cuori”.

Il preside Paolo Bernardi, che di Roberto Nania era un amico sincero ha espresso a nome di tutti i colleghi le condoglianze e la vicinanza dell’istituto scolastico in questo particolare momento di dolore riproponendosi “di prendere iniziative per mantenere viva la memoria del professore Roberto Nania”.

Il figlio Matteo è attaccante nel Quarrata Olimpia.