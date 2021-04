covid. È MORTO CARLO RUBEN CAPPELLINI, LUTTO A QUARRATA

Un fulmine a ciel sereno. Noto ragioniere libero professionista, ha avuto un ruolo di primo piano nel mondo della cultura e dello sport

QUARRATA. Un fulmine a ciel sereno. Dopo tre settimane di ricovero all’ospedale è scomparso a 66 anni il noto ragioniere commercialista quarratino Carlo Ruben Cappellini.

La conferma anticipata da un whatsapp alla redazione è arrivata in tarda serata nell’ambito ristretto degli amici e colleghi. Carlo era una persona speciale, una persona unica, molto conosciuta a Quarrata dove era attivo in ambito culturale e associativo. E non solo.

Figlio di Bruno Cappellini, grande giocatore di calcio con trascorsi nel Quarrata, nella Pistoiese, Genoa, Palermo, Brescia, Napoli, è stato un dirigente dell’Ac Quarrata.

Giornalista pubblicista ha collaborato per diversi anni con il quotidiano La Nazione nella cronaca sportiva ed ha svolto attività di puro volontariato prima a Tv Quarrata (dalla fine degli anni Settanta) e poi anche a Radio Rombo.

Tra i vari incarichi ricoperti ricordiamo soprattutto quello di presidente del comitato di gestione della Biblioteca comunale di Quarrata negli anni Ottanta —Novanta. Un periodo bellissimo, che ho avuto la fortuna di condividere con lui.

Carlo Cappellini ha collaborato anche alla stesura di diversi testi sulla storia di Quarrata. Professionalmente aveva uno studio avviato prima in via Corrado da Montemagno e da pochi anni in piazza Risorgimento.

Ragioniere libero professionista dal 1988. È stato tra i fondatori della “Unione Giovani Ragionieri Commercialisti della Provincia di Pistoia”. Ha effettuato relazioni in qualità di consulente tecnico del P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pistoia. È stato membro del Consiglio dei rappresentanti del Territorio, per il Comune di Quarrata, nella Fondazione Banche di Pistoia e Vignole. Presidente e sindaco effettivo in diverse società per azioni s.r.l. nel settore del commercio, immobiliare, dei servizi e dell’industria.

Nel dicembre scorso era stato nominato (in rappresentanza dei sindaci dei comuni di Agliana, Montale, Quarrata e Serravalle Pistoiese) consigliere generale per il quinquennio 2021-2025 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Personalmente perdo un amico leale, una grande persona che era molto legata alla sua città. Attivo e impegnato nella città non ha mai voluto assumersi responsabilità di primo piano in nessun partito. E questo è stato un suo grande pregio.

Una persona fidata e rispettata da tutti, che mancherà a tanti. Non solo a me.

Sincere condoglianze alla moglie Patrizia e alla figlia Marta.

Andrea Balli

