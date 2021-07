covid. I CASI POSITIVI TORNANO A SALIRE: SONO 234 NEI TERRITORI DELL’ASL TOSCANA CENTRO

Nelle ultime 24 ore In provincia di Pistoia 33 nuovi casi positivi e in quella di Prato 29

PISTOIA — PRATO. [a.b.] Sono 234 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 2 decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore ( 1 in provincia di Firenze 1 in provincia di Pistoia).

In provincia di Pistoia nelle ultime 24 ore si segnalano 33 casi positivi così suddivisi:

Abetone e Cutigliano 1, Buggiano 1, Chiesina Uzzanese 1, Monsummano Terme 2, Montale 1, Montecatini Terme 4, Pescia 1, Pieve a Nievole 1, Pistoia 12, Ponte Buggianese 1, Quarrata 8.

In provincia di Prato invece i nuovi positivi sono stati 29: Carmignano 1, Montemurlo 1, Prato 23, Vaiano 2, Vernio 2.

Altri 163 casi si sono evidenziati in provincia di Firenze di cui 36 in zona empolese e 9 in provincia di Pisa.