covid. IN VALDINIEVOLE DUE COMUNI CHIUDONO FINO A MARZO LE SCUOLE

A Lamporecchio al momento solo le elementari mentre a Massa e Cozzile tutte le scuole dalla materna alla media

LAMPORECCHIO— MASSA E COZZILE. [a.b.] Il Covid si sta diffondendo in soggetto sempre più giovani, anche tra i bambini al punto che ci sono nella Valdinievole almeno due comuni che hanno ritenuto opportuno chiudere intere scuole fino a fine febbraio.

Sarà così a Lamporecchio dopo la quarantena per sei classi. Non c’è ancora l’ufficialità ma sembra confermata la chiusura delle scuole elementari fino al 1 marzo.

C’è invece la conferma per il comune di Massa e Cozzile dove rimarranno chiuse tutte le scuole dalle materne alle secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo Pasquini, per un totale di sette plessi (3 materne, 3 elementari oltre alla scuola media).

In entrambi i casi la decisione concordata con la Asl Toscana Centro è stata adottata in via cautelativa al fine di interrompere la catena di contagi.