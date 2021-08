covid. LA CURVA CONTINUA A CRESCERE: 113 CASI E 2 DECESSI NEL PISTOIESE

In provincia di Prato nelle ultime 24 ore si sono registrati invece 77 nuovi casi e un decesso. I nuovi casi comune per comune

PISTOIA — PRATO. [a.b.] Sono 424 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 4 decessi non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore (1 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia).

In provincia di Prato si sono registrati 77 nuovi casi così suddivisi: Carmignano 6, Montemurlo 10, Poggio a Caiano 1, Prato 59, Vernio 1.

In provincia di Pistoia i nuovi casi sono stati 113: Abetone e Cutigliano 3, Agliana 2, Buggiano 5, Chiesina Uzzanese 2, Lamporecchio 4, Larciano 2, Massa e Cozzile 4, Monsummano Terme 4, Montecatini Terme 7, Pescia 7, Pieve a Nievole 9, Pistoia 39, Ponte Buggianese 7, Quarrata 4, San Marcello Piteglio 3, Serravalle Pistoiese 6, Uzzano 5.

Non si arresta l’aumento dei ricoveri. I pazienti nei reparti Covid degli ospedali toscani sono 360 (6 in più rispetto a ieri), 38 in terapia intensiva (1 in meno).