covid. LAMPORECCHIO, SOSPESA L’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA “G. DEI”

Da lunedì 22 fino al 28 febbraio sarà attivata la Dad

LAMPORECCHIO. [a.b.] Fino al 28 febbraio prossimo è stata sospesa l’attività didattica in presenza presso la scuola primaria “G.Dei” di Lamporecchio e per tutti gli alunni sarà attivata la Dad.

La conferma arriva dal sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani dopo essersi consultato con il dirigente scolastico in seguito alle indicazioni pervenute dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Centro area Valdinievole. “Tale provvedimento – scrive il sindaco a conferma di quanto preannunciato da Linea Libera — si è reso opportuno dopo un sensibile aumento di casi di positività, che hanno coinvolto anche la scuola, circoscritti ad alcune classi ma che servirà per effettuare una sanificazione straordinaria ed interrompere per una settimana i contatti stretti all’interno della scuola”.

“Un mio personale ringraziamento per la costante collaborazione va – continua — a tutte le bambine, i bambini e le famiglie e tutto il personale della scuola “G. Dei”.

Sono certo che questo breve periodo di disagio contribuirà a recuperare la necessaria serenità dei genitori e consentire ai bambini di tornare a scuola apprezzando il tempo che lì dentro trascorrono”.