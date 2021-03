covid. LUTTO ALLA MISERICORDIA DI BOTTEGONE PER LA SCOMPARSA DI MONIQUE

La donna ha lavorato anche alla scuola di infanzia parrocchiale di Sant’Angelo a Bottegone

PISTOIA. “Purtroppo non ce l’ha fatta, ha perso la sua breve, ma intensa battaglia con il Covid”.

Così la Misericordia di Bottegone ha annunciato la scomparsa di Monique, una “persona e una volontaria vera” della associazione.

“Era per noi e per tutti una persona speciale, umile, una vera e propria risorsa, la cui positività era veramente contagiosa. Tutti sentiranno la sua mancanza, ma siamo consapevoli che grazie all’impegno che ha messo in ogni aspetto dalla sua vita, il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore di ognuno di noi”.

In molto ricordano il carattere solare e la sua capacità di trasmettere serenità e gioia di vivere.

La notizia della scomparsa della donna ha lasciato sbigottiti anche le maestre e il personale della scuola di infanzia parrocchiale di Sant’Angelo a Bottegone dove Monica lavorava.

“È stato un brutto colpo per tutti noi, porti via con te un pezzo importante di questo asilo.. ma noi ti terremo sempre al sicuro nei nostri cuori”.