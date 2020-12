covid. NEL PISTOIESE SI REGISTRA UN DECESSO. I NUOVI CONTAGIATI SONO 8

PISTOIA. Giornata storica con l’avvio della vaccinazione di una parte del personale sanitario dell’ospedale San Jacopo di Pistoia con casi conclamati in diminuzione ma sono stati fatti meno tamponi rispetto ad ieri.

Nella giornata odierna su 227 nuovi casi in Toscana (con una riduzione di 175 casi rispetto ad ieri) in provincia di Pistoia sono stati accertati 8 nuovi casi (12 in meno rispetto ad ieri) e precisamente: Montecatini Terme 1; Lamporecchio 1; Massa e Cozzile 1; Pistoia 2; Agliana 2; Quarrata 1.

I posti letto occupati nelle ultime 24 ore hanno subito un incremento (+21) rispetto a ieri mentre il dato della terapia intensiva cala anche oggi (-1).

Nelle ultime 24 ore c’è stato un nuovo decesso in provincia di Pistoia.