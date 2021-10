covid. OPEN DAY A MASSA E COZZILE

Il 4 novembre ci si potrà vaccinare senza prenotazione presso l’impianto sportivo “Renzo Brizzi”

MASSA E COZZILE. Giovedì 4 novembre 2021 open day di vaccinazioni contro il Sars-CoV-2 sul territorio della Valdinievole; dalle 9 alle 15 presso l’impianto sportivo Renzo Brizzi a Massa Cozzile ci si potrà vaccinare senza bisogno di prenotazione, così da garantire ai cittadini prossimità e facilità di accesso.

Una giornata di open day in Valdinievole. Accadrà giovedì 4 novembre 2021, quando la somministrazione dei vaccini anti-COVID sarà effettuata a Massa e Cozzile presso la palestra dell’impianto sportivo in via Palmiro Togliatti, 1 località Margine Coperta-Traversagna dalle 9 alle 15.

L’impianto è stato messo a disposizione dal Sindaco di Massa e Cozzile, Marzia Niccoli, prima sostenitrice dell’iniziativa, che insieme al Direttore della SDS Valdinievole, Patrizia Baldi, ha organizzato l’evento.

“È un’opportunità diretta principalmente alle persone che non hanno ancora aderito alla campagna, – dichiara il Presidente della Società della Salute della Valdinievole Alessio Torrigiani, che più volte ha lanciato l’appello a vaccinarsi alla popolazione”.

L’accesso alla seduta sarà libero: senza alcuna prenotazione presentandosi nell’arco temporale indicato, portando dietro la tessera sanitaria, verrà somministrata una dose di Pfizer. Si ringrazia la locale associazione Soccorso Pubblico di Traversagna per la disponibilità dei suoi volontari.

[asl toscana centro]