covid. UN ALTRO LUTTO PER LA FAMIGLIA PASQUETTI

A pochi giorni dal padre Arrigo è scomparso a Montale il figlio Alessandro. I funerali in diretta facebook martedì 27 ottobre alle ore 15

MONTALE. [a.b.] A distanza di pochi giorni dal padre Arrigo è scomparso nella notte a 73 anni il figlio Alessandro Pasquetti.

Seppur affetto da varie patologie come il padre a causare la morte sarebbe stato il Covid. Ne ha parlato in serata anche il sindaco Ferdinando Betti. “È un momento davvero particolarmente toccante e di lutto per la famiglia Pasquetti. Prima Arrigo e ora il figlio.

È difficile parlare in questi momenti quando succedono questi eventi in una famiglia. A tutti loro la mia vicinanza e quella della amministrazione comunale, alla moglie, ai figli, ai parenti tutti. Sebbene ci fossero altre patologie è il terzo decesso verificatosi in pochi giorni nella nostra comunità. Questo ci dice molto della serietà del momento che stiamo vivendo dovuto a questa pandemia”.

I funerali di Alessandro Pasquetti si terranno domani martedì 27 ottobre alle ore 15 presso la Chiesa di Montale proseguendo poi per il cimitero parrocchiale.

Per permettere una più ampia partecipazione le esequie saranno trasmesse in diretta facebook sulla pagina del parroco don Paolo Firindelli.

____________________________________________________________________________________________

la rettifica. MIO PADRE AVEVA LA SLA. LA POSITIVITÀ PUÒ DARSI CHE ABBIA AGGRAVATO IL QUADRO CLINICO

Tutto giusto ma mio padre aveva la Sla anche abbastanza avanzata. La positività del virus non avendo sintomi può darsi che abbia aggravato il quadro clinico ma non è morto di Covid bensì con il Covid a differenza di mio nonno che il Covid forse ha aggravato una situazione di un 103 enne ma avendo avuto tosse difficoltà respiratoria e febbre a 40 comunque la mia non è certo una critica bensì una rettifica.

Io sono stato 5 giorni in ospedale con un inizio di polmonite da Covid ma ringraziando il Dio ne sono uscito perché ho un quadro clinico abbastanza buono per l’età.

Con questo non voglio dire che il virus non sia niente o non esista anzi massima attenzione e rispetto massimo delle regole.

Grazie per l’articolo

Paolo Pasquetti