covid. UN NUOVO LUTTO PER IL CALCIO PRATESE. SCOMPARE ANDREA FIASCHI

Era il presidente del C.F. 2001. Storica figura del calcio pratese

PRATO. A 70 anni a causa del Covid è scomparso Andrea Fiaschi, presidente del CF 2001, nato dalla fusione di due storiche società calcistiche pratesi degli anni ’70 ovvero la Polisportiva Fattoria e il GS Casale.

Il noto dirigente della società rossoblu si trovava ricoverato all’ospedale. Persona saggia, leale, di grande umanità e generosità era molto conosciuta ed apprezzata nell’ambiente sportivo pratese.

Lo ricorda con parole commosse il Coiano Santa Lucia asd in un messaggio di cordoglio: “Ne ricordiamo la grande umanità e l’esempio di una passione cristallina e disinteressata per il calcio giovanile, a cui si è dedicato con grande generosità. Perdiamo un caro amico e un punto di riferimento per i valori che ha saputo rappresentare”.

Anche le società ASD Vernio e ASD Giovani Impavida Vernio hanno rivolto con partecipazione una preghiera ed un pensiero per la scomparsa improvvisa di Andrea Fiaschi, altra storica figura del calcio pratese, figura di spicco e Presidente del CF2001.

“Ci uniamo al dolore dei suoi congiunti e anche a quello di tutte quelle famiglie che stanno pagando a caro prezzo questa maledetta epidemia.

È un momento molto difficile sicuramente sotto l’aspetto emotivo, ma soprattutto quello medico ..un emergenza continua con perdite che sembrano non avere fine”.