COVID, UN POSITIVO A BORDO DEL TRENO, BLOCCATA LA LINEA PISTOIA-FIRENZE

Ieri nel tardo pomeriggio alla stazione ferroviaria di Montale. I sanitari del 118 hanno soccorso un cittadino extracomunitario di Vicofaro. Rallentamenti e cancellazioni sulla mobilità ferroviaria

PISTOIA. [a.b.] Dalle ore 19.15 di ieri sulla linea Pistoia – Firenze è tornato regolare il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di Montale Agliana, dopo l’intervento dei sanitari del 118 a bordo di un treno sulla linea Pistoia-Firenze.

Secondo alcuni testimoni nel tardo pomeriggio di ieri dopo tutti i controlli del caso una ambulanza della Misericordia assistita dai carabinieri presso la stazione di Ferroviaria di Agliana-Montale hanno soccorso un cittadino extracomunitario per un presunto caso positivo al Covid.

L’uomo sarebbe riconducibile alla comunità di migranti di Vicofaro ospitati da don Massimo Biancalani. A causa del blocco come riferisce una nota di Rfi ci sono stati rallentamenti sulla mobilità ferroviaria fino a 30 minuti per 4 Regionali mentre 3 Regionali sono stati cancellati.

Grande disagio e paura per i cittadini a bordo del treno.

Trenitalia in questo periodo per garantire viaggi sicuri ai passeggeri e dipendenti ha potenziato le procedure per l’igiene e la sanificazione dei treni riducendo i tempi fra una sessione di pulizia e l’altra ed ha adottato nuove metodologie per migliorare gli interventi di igienizzazione e sanificazione.