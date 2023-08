cpap. AMPLIAMENTO OSPEDALE SANTO STEFANO, SORPRESA PER LA RIDUZIONE DEI POSTI LETTO

Roberto Risaliti (Comitato provinciale area pratese): “Per quale motivo ci saranno 104 posti e non 112?

PRATO. Siamo rimasti molto sorpresi che proprio nel giorno stesso della posa della prima pietra per la nuova palazzina che sarà intitolata a Luigi Biancalani (ottima scelta per l’amico Luigi anche se noi avevamo proposto “Sacra Cintola ma siamo d’accordissimo con quanto deciso) i cittadini siano venuti a conoscenza che i posti letto disponibili dopo la costruzione della Palazzina saranno 104 e non 112 .

Sono anni che sui mezzi di informazione leggiamo la cifra di 112 posti letto ed ora proprio all’inizio dei lavori si viene a conoscenza di un numero diverso, non più grande ma più piccolo! La notizia ci ha colti veramente di sorpresa; ci sarà un motivo ma l’informazione doveva essere fornita prima.

Quanto sopra assume una valenza superiore alla semplice sorpresa alla luce delle dichiarazioni del Dott Fabio Baldi Presidente del centro per i diritti del malato che afferma: a Prato servono 200 (duecento) posti letto in più ed ora con la Palazzina all’Ospedale sarà meno piccolo. Capite! Con la nuova Palazzina dell’Ospedale sarà meno piccolo e non più grande! Ecco perchè la notizia di 8 letti in meno di quanto da anni previsto ci sembra strana ed incomprensibile.

Naturalmente ci sarà un motivo e chiediamo di conoscerlo.

Comitato Provinciale Area Pratese