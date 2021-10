cpap. ANGELA CASTIELLO CONSIGLIERE NEOELETTO

Il presidente del comitato provinciale area pratese Nesti: “Anche il nostro comitato ha ora un suo consigliere nel comune di Carmignano”

PRATO — CARMIGNANO. “Con l’elezione in consiglio comunale a Carmignano di Angela Castiello anche il Comitato Provinciale Area Pratese ha finalmente un “suo” consigliere !! Grazie ai partiti ed ai cittadini che hanno sostenuto Angela in questa campagna elettorale.

Il mio personale in bocca al lupo e quello di tutto il Cpap ad Angela, sicuro che saprà lavorare ancora più efficacemente per il Montalbano e per il bene di Carmignano”

Fabio Nesti — Presidente del Comitato Provinciale Area Pratese