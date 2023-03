cpap. CARABINIERI FORESTALI, PRATO PRIVATA DEL COMANDO PROVINCIALE

“Perdere un Ufficio di livello Provinciale è un impoverimento per la città capoluogo e per tutto il territorio provinciale”

PRATO. Passando per via Galcianese abbiamo notato che la targa Comando Provinciale Carabinieri Forestali, collocata all’ingresso della Caserma dei Carabinieri Forestali, è stata tolta e rimane soltanto la targa con scritto Stazione Carabinieri Forestali.

Ciò fa presupporre che il Comando Provinciale di Prato non esista più e sia stato trasferito (a Pistoia?). Se così fosse, vorremmo sapere se Prato è ancora servita da un sufficiente numero di Carabinieri per vigilare sulle necessità del territorio.

Comunque ci viene spontaneo riproporre una vecchia ma purtroppo sempre attuale considerazione: le cosiddette razionalizzazioni (sia che comportino il declassamento o l’eliminazione dell’Ufficio) vengono fatte sempre a danno di Prato.

Perdere un Ufficio di livello Provinciale è un impoverimento per la città capoluogo e per tutto il territorio provinciale. Non abbiamo sentito alcuna voce levarsi per “difendere” questo presidio.

Ricordiamoci che il continuare a ripetere che siamo la terza città dell‘Italia Centrale non serve a niente se i fatti non lo certificano.

Comitato Provinciale Area Pratese