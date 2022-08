cpap. CINQUE PROBLEMI DA RISOLVERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE!

Il comitato provinciale area pratese interviene su Ospedale, Tribunale, piscina olimpionica di Iolo, sottopasso al Soccorso e Parco Urbano. «Intanto i cittadini vengono “nutriti” di parole e non di fatti».

PRATO. Ospedale — Tribunale —Piscina Olimpionica Iolo- —Sottopasso Soccorso Declassata —Parco Urbano: cinque problemi irrisolti alcuni dei quali si trascinano da vari lustri.

Il primo da risolvere, senza indugio, riguarda la nuova Palazzina dell’Ospedale. Si tratta della salute pubblica! I fatti riportati dai mezzi di informazioni in questi giorni testimoniano la necessita di avere a disposizione più letti .

L’edificio del Tribunale è da ristrutturare ma la priorità è l’arrivo di personale amministrativo per eliminare la congenita mancanza di personale. Scandalizza la sordità ai vari appelli rivolti, da tutte le Autorità locali, a coloro che dovrebbero porre rimedio a tale la situazione

La piscina olimpionica di Iolo deve essere costruita in tempi brevi. Le società di nuoto pratesi non sanno dove allenarsi e giocare. In secondo luogo il nuovo impianto sportivo potrebbe ospitare avvenimenti di rilievo nazionale ed internazionale (si veda Riccione) e dare vita alle attività alberghiere e di ristorazione della città.

Il sottopasso al Soccorso è il più vecchio problema da risolvere. Si è scelto il sottopasso (e va bene così, se sarà possibile realizzarlo) l’importante è fare presto. Non possiamo continuare ancora 10 anni con gli ingorghi e le file giornaliere.

Infine il Parco Urbano anche qui, si va a rilento e tutte le promesse sono state infrante. Non si sa quando si comincerà.

Intanto i cittadini vengono “nutriti” di parole e non di fatti.

È mai possibile che una struttura pubblica non rispetti mai i tempi di realizzazione prefissati?

Comitato Provinciale Area Pratese