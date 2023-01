cpap. ECCO PERCHE PRATO HA BISOGNO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

“La nostra provincia occupa il 23esimo posto tra le Province più motorizzate secondo l’annuale classifica sulla qualità della vita pubblicata recentemente dal Sole 24H”

PRATO. Scrive il Comitato provinciale area pratese:

In merito alla nostra lettera scritta recentemente al Ministro Matteo Salvini per chiedere la riapertura dell’Ufficio della Motorizzazione Civile nella nostra Provincia desideriamo far conoscere un dato che suffraga ancora più la nostra richiesta.

Recentemente il quotidiano Sole 24 H ha pubblicato l’annuale classifica della Province Italiane sulla qualità della vita.

Ebbene, al capitolo Ambiente e Servizi, la nostra Provincia occupa il 23esimo posto fra le Province più motorizzate; tale parametro indica il rapporto fra residenti e veicoli circolanti.

Ciò significa che ben 84 Province, sulle 107 esistenti, sono dietro a Prato e tutte o quasi tutte (comunque la stragrandissima maggioranza) hanno un proprio Ufficio della Motorizzazione Civile.

Questo per dimostrare ,come accaduto per tanti altri Uffici , che le decisioni vengono prese non valutando bene la realtà territoriale.

Prato ha scontato e sconta anche oggi la non adeguata conoscenza della sua importanza e delle sue effettive esigenze.