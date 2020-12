cpap. HA PORTATO IL NOME DI PRATO NEL MONDO

Il comitato provinciale Area Pratese ricorda Paolo Rossi

PRATO. Anche il nostro Comitato vuole ricordare Paolo Rossi e lo facciamo con un sunto della sua dichiarazione all’indomani del 16 Aprile 1992.

“Fin da bambino ho sentito parlare di Prato Provincia e sono cresciuto in questo clima di confronto con Firenze, di rivalità storica che non va confusa con gretto campanilismo.(Prato) È una realtà economica troppo importante per essere ignorata. Giusto che si amministri da sola .”

Bravo Paolo! Hai portato il nome di Prato nel mondo e tutti i Pratesi te ne sono riconoscenti e sicuramente mai ti dimenticheranno.

Comitato Provinciale Area Pratese