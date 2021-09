cpap. IL 18 E IL 19 SETTEMBRE SI RINNOVANO LE CARICHE INTERNE

Il Comitato Provinciale Area Pratese va ad elezioni per rinnovare il consiglio direttivo a seguito delle dimissioni del presidente Angela Castiello, candidata a sindaco a Carmignano

PRATO. Dopo le dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo del Cpap, seguite alle dimissioni del Presidente Angela Castiello dovute alla propria candidatura a Sindaco di Carmignano per la lista “Centrodestra per Carmignano”, il Comitato Area Pratese il 18 e 19 settembre eleggerà i nuovi componenti del suo governo, “per poter avere un nuovo Consiglio Direttivo nel pieno delle sue funzioni”, come voluto dal vicepresidente uscente e reggente dott. Lorenzo Caciolli.

Questi i candidati: Benassai Mariella, Caciolli Lorenzo, Colligiani Maurizio, Lavorini Giorgio, Fabio Nesti, Manolo Nispi, Risaliti Roberto Giovanni e Russo Emanuele per il Consiglio Direttivo; Maurizio Fara unico candidato per il coordinamento del Gruppo Giovani CPAP.

[cpap]