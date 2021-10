cpap. IL MISTERO DELLA STRADA PERDUTA DI CURZIO MALAPARTE

Sarebbero state ritrovate le tracce del vecchio percorso utilizzato dalle ruspe e dal corteo funebre per salire sul monte Le Coste

PRATO. Dopo settimane di ricerche per conto del Comitato Provinciale Area Pratese, il nostro socio e componente del Consiglio Direttivo Manolo Nispi avrebbe trovato le tracce del vecchio percorso usato dalle ruspe e dal corteo funebre usato per portare sul monte Le Coste, sia i marmi ed i materiali usati per costruire il mausoleo malapartiano, sia la stessa bara di Curzio.

Nispi avrebbe trovato addirittura tracce dello “sbancamento” necessario a permettere alle ruspe di effettuare le dovute manovre, ritrovando anche il percorso usato dallo stesso Manolo, quando con amici risaliva il monte verso Malaparte negli anni 70 facendo motocross.

Manolo ha inoltre effettuato una sommaria ripulita di alcuni tratti ed una prima marcatura del percorso, ma chiaramente il suo lavoro di studi e ricerche a riguardo…. È chiaramente ”in progress”.

