cpap. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA STAZIONE PRATO CENTRALE

Fabio Nesti: “Bene ha fatto il consigliere Curcio a sollevare la questione dei lavori di adeguamento e restyling alla stazione”

PRATO. Abbiamo con piacere appreso di un intervento ufficiale in Consiglio comunale da parte del Consigliere della Lega Marco Curcio, inerente i lavori di adeguamento e restyling della stazione centrale, che ancora stentano a partire ree. Riteniamo tali lavori di notevole importanza vista la fondamentale collocazione della stazione centrale nell’immagine che si dà della città, essendone una porta di ingresso.

“Auspico che il Comune di Prato non si limiti alle parole come ha fatto in questi anni, ma che agisca concretamente per rendere i luoghi più importanti di Prato all’altezza dell’importanza della città.

Prato Centrale ha necessità di interventi immediati. Speriamo che l’azione del Consigliere Curcio trovi riscontri fruttuosi !”

Dice Fabio Nesti, Presidente del Comitato Provinciale Area Pratese.