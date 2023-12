cpap. SBAGLIATO TRASFERIRE LA VISITAZIONE DEL PONTORMO A PRATO

Fabio Nesti (presidente del Comitato Provinciale Area Pratese): “L’opera è patrimonio imprescindibile del territorio del Montalbano”. Delusi dalla indifferenza della chiesa a tale istanza

PRATO. Non troviamo giusto il trasferimento della visitazione del Pontormo presso il museo di Palazzo Pretorio a Prato.

“A suo tempo avevamo anche scritto ufficialmente al Vescovo di Pistoia, facendo appello al suo impegno affinché il Pontormo non lasciasse il Montalbano, ritenendo tale opera patrimonio imprescindibile di quel territorio” dice Fabio Nesti, Presidente del Comitato Provinciale Area Pratese.

“Oltre a non aver ricevuto alcuna risposta dalla curia pistoiese, adesso vediamo il Pontormo lasciare il Montalbano da un giorno all’altro, seppur assegnato alla cura di Palazzo Pretorio, quindi di certo al sicuro…ma non a casa sua.

Essendo noi rispettosi delle piccole e grandi peculiarità che caratterizzano le varie aree della nostra provincia noi diciamo NO a questo trasferimento che prova di ricchezza, culturale e non, Carmignano, particolarmente delusi anche dall’indifferenza della chiesa a tale istanza, istituzione che invece dovrebbe essere di per sé caratterizzata da una maggiore sensibilità, in generale, rispetto ad altre”, conclude Nesti.

[comitato provinciale area pratese]