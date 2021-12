cpap. STAZIONE PRATO CENTRALE, ECCO LE NOSTRE SACROSANTE RICHIESTE

Il comitato provinciale area pratese richiede a Rfi un intervento immediato per ripristinare l’illuminazione e alcune insegne

PRATO. Da alcune settimane la facciata della nostra Stazione Prato Centrale é, per metà, al buio a causa, probabilmente, di un guasto elettrico di alcuni faretti.

Invitiamo pertanto le Ferrovie ad accelerare i tempi di risistemazione della illuminazione, l’attuale situazione é veramente brutta.

Approfittiamo, inoltre, per far presente che anche la insegna indicante Prato Stazione Centrale è da risistemare o meglio sarebbe da cambiare in quanto né il colore né i caratteri della scritta sono adatti allo stile dell’edificio; dovrebbe essere controllato anche lo stato delle due bandiere, italiana ed Europea che sventolano sulla facciata.

Per concludere rinnoviamo la richiesta di illuminare anche i due lati dell’edificio che abbracciano la bella ed ampia piazza prospiciente in modo tale che tutta la costruzione sia illuminata. Chiediamo alle Autorità di farsi interpreti presso RFI di queste sacrosante richieste.

Comitato Provinciale Area Pratese