cpap. VILLA FILICAIA, NECESSARIO UN INTERVENTO MANUTENTIVO

L’appello di Roberto Risaliti del comitato provinciale area pratese.

PRATO. Una bellissima Villa cinquecentesca ha impreziosito il Borgo di S. Lucia fino dal cinquecento e per la sua posizione rialzata sembra vigilare sullo stesso borgo: si tratta di Villa Filicaia .Lo splendido e possente edificio a forma di “L” è stato ormai abbandonato dal 2004 e attualmente versa in stato di degrado e abbandono.

Lo scalone esterno di accesso è parzialmente crollato ed il giardino che circonda la villa, una volta splendido, è pieno di arbusti; lo stesso giardino è arricchito anche dalla grotta di Poseidone bellissimo ninfeo ornato da un grande portale che dovrebbe essere preservato.

Noi non conosciamo lo stato interno dei locali ma crediamo che non sia molto buono visto che la struttura è ormai inutilizzata da quasi 20 anni.

Comprendiamo i molti problemi che affliggono il nostro Paese e la nostra città di Prato ma un intervento si rende necessario per arginare, per lo meno, le criticità più evidenti al fine di mantenere “in piedi” la splendida testimonianza lasciataci dai nostri avi.

Roberto Risaliti — Comitato provinciale area pratese