“CREATURE ALLA MAGIA”: INAUGURATA LA MOSTRA PERMANENTE DELLE OPERE DI GIUSEPPE GAVAZZI

Sono ospitate nei locali della Tinaia della villa Medicea di Quarrata

QUARRATA. Da sabato alcune delle più belle opere dell’artista Giuseppe Gavazzi sono accolte stabilmente nei locali di Villa La Magia, la dimora medicea patrimonio Unesco di proprietà del Comune di Quarrata. È stata infatti inaugurata sabato 18 dicembre 2021, la mostra permanente dal titolo “Creature alla Magia”, che entrerà a far parte dell’ordinario percorso delle visite alla dimora medicea.

Sono stati scelti i locali della Tinaia della Villa per ospitare le sedici opere gentilmente donate dall’artista al Comune di Quarrata. Si tratta di una lunetta raffigurante due figure femminili, una scultura con cavallo bianco e bambina, 4 busti raffiguranti tre personaggi maschili e un personaggio femminile, una scultura raffigurante un gatto, due finestre raffiguranti vari personaggi, una scultura raffigurante una bambina, una scultura raffigurante un cavallo nero con cavaliere e cinque disegni raffiguranti vari personaggi.

“L’inaugurazione delle opere di Giuseppe Gavazzi alla Villa Medicea La Magia rappresenta un traguardo davvero molto importante – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti — perché con essa si andrà ad arricchire in maniera permanente il patrimonio artistico della nostra Villa e dell’intero territorio quarratino, con opere di grande valore e bellezza. Inoltre andiamo a rendere il giusto omaggio ad un artista di straordinario valore, ospitando alcune delle sue opere all’interno di una cornice prestigiosa e di notevole rilevanza culturale con la nostra Villa patrimonio Unesco”.

Il Comune di Quarrata ha lavorato per molti mesi per arrivare alla collocazione permanente di questo gruppo di opere all’interno della Villa Medicea, che già accoglie una collezione di opere di arte contemporanea, in un connubio fecondo tra l’antico ed il contemporaneo.

Grazie alla generosità dell’artista, che ha donato alla città di Quarrata alcune opere della sua ricca produzione, il Comune ha messo a punto un progetto di allestimento all’interno della Tinaia, che sarà così interamente dedicata alla sua opera.

Per dare la possibilità alle persone di visitare la nuova collezione permanente il nuovo allestimento è stato inserito nell’ordinario percorso di visite guidate della Villa Medicea che si svolgono ogni domenica pomeriggio alle ore 16, su prenotazione, contattando la Biblioteca Multimediale 0573 774500 o l’associazione Keras – Gruppo Co&So 347 3437462..

