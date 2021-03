CRESCE IL DISSENSO NELLA LEGA A PISTOIA, AGOSTINI E CALATTINI: “RESTARCI È SOLO TEMPO PERSO“

I due militanti, tra i più vecchi della sezione di Pistoia sono critici anche nei confronti del neo commissario regionale Lolini

PISTOIA. Questa mattina abbiamo capito che restare in Lega a Pistoia è solo tempo perso. Il commento a caldo di Daniele Agostini e Fulvio Calattini, due tra i più vecchi militanti Lega della sezione di Pistoia.

Questi si erano fatti portavoce di un dissenso crescente all’interno della sezione, soprattutto dopo l’uscita del consigliere Comunale e Provinciale Gabriele Gori, il quale pubblicamente dopo essere uscito, aveva asserito “La Lega per colpa dei due commissari Provinciale e Comunale a Pistoia non esiste”, condividendo con questo pienamente le ragioni della sua uscita.

Circa metà dei militanti sono oggi sul piede di guerra. L’arroganza e la supponenza con una totale assenza di dialogo dei due commissari, questa mattina si è manifestata con estrema chiarezza dopo l’uscita di un articolo sulla stampa locale dove Agostini e Calattini facevano emergere i problemi derivanti dalla loro gestione, i commissari procedevano alla loro immediata espulsione dalla chat militanti.

I militanti sono stupiti e dispiaciuti di come il neo commissario Regionale On Mario Lolini, più volte sollecitato sulla questione “Lega Pistoia” non si sia sentito in dover di interloquire con persone che hanno manifestato il loro dissenso verso l’attuale gestione commissariale e che hanno avuto ruoli primari come il consigliere capogruppo Gabriele Gori e il responsabile Provinciale al tesseramento Fulvio Calattini.

[comunicato stampa]